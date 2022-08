Abbandonata a poche ore dal parto, avvenuto probabilmente in casa, scaricata quasi come un rifiuto. È la drammatica storia, fortunatamente finita con un ‘lieto fine’, di una neonata trovata nelle prime ore del mattino davanti all’ospedale San Gerardo di Monza, abbandonata in una scatola posta sul cofano di una vettura.

A trovare la piccola, subito portata nel Pronto Soccorso pediatrico che ha anche allertato la Questura, è stata una infermiera che si stava recando al lavoro proprio nell’ospedale lombardo. Arrivata nel parcheggio del nosocomio ha sentito dei gemiti provenire da una scatola sul cofano dell’auto parcheggiata, una volta avvicinatasi ha trovato all’interno del contenitore una neonata avvolta in una coperta.

Avvertito il Pronto soccorso pediatrico del San Gerardo, i colleghi si sono presi cura immediatamente della piccola che dopo controlli è risultata essere in buoni condizioni, nata poche ore prima del suo abbandono. Gli agenti della Questura indagano ora per tentare di rintracciare la madre, una donna ispanica visti i tratti somatici della neonata.

Redazione

Carmine Di Niro