“Restiamo basiti. Il Napoli non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione”. Il Napoli è durissimo contro la sentenza che ha deciso di non punire il difensore dell’Inter Francesco Acerbi per i presunti insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus. La decisione del giudice sportivo di assolvere Acerbi aveva già trovato alcune reazioni, tra cui quella della moglie del calciatore interista e dello stesso difensore del Napoli.

Nessuna squalifica ad Acerbi, la nota del Napoli

Anche il commento del Napoli non si è fatto attendere. Con una nota ufficiale, il club di Aurelio De Laurentiis ha infatti reagito così: “Il signor Acerbi non è stato sanzionato. A questo punto il colpevole dovrebbe, per la ‘giustizia’ sportiva, essere Juan Jesus, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male. Il principio di maggiore probabilità di un evento, ampiamente visibile dalla dinamica dei fatti e dalle sue scuse in campo, che nella giustizia sportiva è preso in considerazione, scompare in questa sentenza. Restiamo basiti“.

Una presa di posizione molto dura riguardo la decisione del giudice: “Inoltre, se quanto accaduto in campo, lo dice la sentenza, “è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte…dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo”, perché non irrogare a quest’ultimo alcuna sanzione?”. “Perché, poi, lo dice sempre la sentenza, “essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa”, nessuna decisione è stata assunta dalla giustizia sportiva al riguardo per punire il responsabile? Restiamo ancor più basiti” aggiunge il Napoli.

