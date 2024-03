Niente squalifica per Acerbi. Il difensore dell’Inter, accusato di aver insultato con offese razziali Juan Jesus, non andrà incontro a punizioni perché di fatto non ci sono state abbastanza prove che sia avvenuto quanto affermato dal giocatore del Napoli. Acerbi nel frattempo è stato escluso dalla lista dei convocati della Nazionale Italiana per le amichevoli negli Stati Uniti. Una decisione controversa da parte del giudice sportivo della Serie A, che ha fatto scatenare subito alcune reazioni.

Nessuna squalifica per Acerbi, la polemica della moglie del difensore dell’Inter

Una delle prime a reagire e a commentare l’assoluzione di Acerbi, per mancanza di prove certe, è sua moglie, Claudia Scarpari. Sui social ha pubblicato una frase chiara e polemica: “Adesso sciacquatevi la bocca“. Poi in una storia un altro messaggio da parte della donna: “Cin cin. A chi insulta i familiari, a chi minaccia la vita dei figli, ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno”.

Nessuna squalifica per Acerbi, la reazione di Juan Jesus

Dopo la decisione del giudice sportivo, Juan Jesus non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Ha commentato la scelta di non punire Acerbi però con un gesto che forse vale più di mille parole. Il difensore del Napoli, infatti, ha cambiato la sua immagine del profilo di Instagram con un pugno chiuso, segno del Black Power.

