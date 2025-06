A me fottesega del matrimonio di jeff bezos a venezia.

Mi spiego meglio.

Io non sono contento che bezos faccia tutto sto desìo a venezia.

non mi piace che la città storica sia invasa da decine di milioni di persone l’anno di ogni fascia di reddito, dai poveri stracciaculo alla riccanza multinazionale.

però, poi mi dico che venezia è non soltanto mia: è di tutto il mondo.

è mia ma anche di quelli di marghera e di tutti gli altri foresti, e io non posso negarla loro per il solo fatto che io nel codice fiscale ciò scritto L736 [sì, i veneziani controllino pure il loro codice fiscale: ciànno tutti scritto L736].

sì, il matrimonio di bezos mi rompe le balle.

però non mi priva di alcun diritto civico il fatto che la misericordia o i tesoni dell’aresenale vengano chiusa ai cittadini – in 60 anni non ho mai trovata aperta a me la misericordia, o per gli orari, o quando c’erano gli allenamenti o altri motivi.

né mi toglie alcun diritto civico il fatto che tutti gli alberghi o tutti i taxi siano stati presi dai suoi ospiti: quando mai ho chiamato un taxi d’acqua?

e i panfili ormeggiati davanti alla riva dei sette martiri o alla punta della dogana? ci sono sempre state navi.

hai sentito proteste per le navi da guerra ormeggiate ai sette martiri? io no.

e la vespucci che c’era in maggio? tutti in coda per visitarla.

e a venezia re e imperatori sono sempre stati accolti con regate di festeggiamento, archi galleggianti di trionfo e pranzi di gala nel palazzo ducale.

venezia è sempre stata la disneyland dei ricchi.

jeff bezos è un re nel periodo in cui l’aristocrazia è quella degli amministratori delegati.

[adesso, è la disneyland anche dei poveri straccioni. forse è meglio. che la bellezza sia democratica, anche gli stracciaculi ne hanno diritto].

quando ero piccolo, per sposarsi o per il viaggio di nozze arrivavano a venezia legioni di coppie da tutto il veneto, e quelli ricchi da tutta europa.

la globalizzazione – eh tutto rincara mia cara signora – ha allargato a tutto il mondo la provenienza di sposini e sposoni.

capisco le proteste contro bezos. le capisco benissimo.

le sento anche mie.

è borghesia urbana intellettuale.

la puzza di noi borghesi di merda, la riconosco bene.

e questi contestatori contro un ricco che si sposa è merda borghese, merda borghese intellettuale urbana.

ma non è una contestazione solamente borghese come borghese di merda sono pure io.

le proteste non sono di sinistra: sono per escludere, per discriminare, per dire venezia è roba solo mia.

questa non è solamente merda borghese di cui riconosco la puzza da lontano: è peggio, è anche merda reazionaria. merda borghese reazionaria.

sono borghesia reazionaria le proteste degli imbrattatori climatici, dei no triv, no grandi navi, no tav, no bezos.

reazionari di merda.