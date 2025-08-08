Sono accuse gravissime quelle che carabinieri e procura di Napoli hanno raccolto nei confronti di un uomo di 78 anni che badava alle due nipotine di sei anni violentandole e scattando foto che ritraevano le due minori in pose sessualmente esplicite. Una storia orribile quella emersa a Portici, in provincia di Napoli, dove il nonno è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Torre del Greco su disposizione della Procura partenopea diretta da Nicola Gratteri.

Nonno orco, “abusi e foto alle nipotine”

Nel corso delle indagini, coordinate dall’aggiunto Raffaello Falcone (quarta sezione, quella che si occupa di violenza di genere e tutela delle fasce deboli) e durate pochi giorni, è emerso che l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui le bambine gli erano state affidate dai genitori per coinvolgerle in atti sessuali e fotografarle. In attesa della convalida del Gip, il 78enne si trova ora nel carcere di Secondigliano.

Scatti recuperati dalla cyber-investigation

Le indagini sarebbero partite dopo la denuncia dei genitori delle due bambine. I carabinieri, grazie anche all’aiuto dei colleghi della sezione cyber-investigation, sono riusciti a recuperare le foto scattate dal nonno alle nipotine. L’uomo, vistosi alle strette, aveva provato a cancellarle dai suoi dispositivi. Accertamenti in corso per capire da quanto tempo questi gli abusi andavano avanti oltre ad appurare l’eventuale diffusione delle immagini delle minori a terzi o su network illegali.

