Nel 2022 in Italia c’erano ben 1.335.000 milionari. 121 mila in meno rispetto al 2021. Il bilancio è stato conteggiato in dollari dal Global Wealth Report, e la notizia presente nell’ultima pubblicazione di Ubs, che dimostra come l’anno scorso, in tutto il mondo, il numero di Paperoni sia diminuito di 3,5 milioni.

Dal 2008 in poi, l’anno della crisi finanziaria, la ricchezza globale si è ridotta per la prima volta. Ma le persone ad aver superato la soglie dei sei zeri restano una buona parte: 59,4 milioni.

Nella speciale classifica, al primo posto si confermano gli Stati Uniti con 22,71 milioni di milionari. In Germania sono più di 2 milioni e mezzo, quasi come nel Regno Unito.

Il report evidenzia come la parte più agiata della popolazione controlli una quota sempre crescente della ricchezza nazionale. Oggi l’1% degli italiani ne possiede il 23% , ovvero circa 11mila miliardi. La media italiana? 107.320 dollari per abitante.

© Riproduzione riservata

Redazione