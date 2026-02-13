È l’ingegnere Matteo Salzano de Luna il primo presidente del gruppo OICE Young Professional, associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le principali Società italiane di ingegneria ed architettura. Napoletano, 38 anni, Salzano de Luna, socio e project manager di Servizi Integrati S.r.l., è stato eletto con il 50% delle preferenze tra i sei candidati di Società provenienti da tutta Italia.

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Civile (2014), iscritto all’Albo della Provincia degli Ingegneri di Napoli dal 2015, Salzano de Luna vanta una solida esperienza dal 2013 in Imprese di costruzioni, Società di ingegneria e di Project management internazionali. Ha ricoperto ruoli chiave come Project Manager, Responsabile della progettazione integrata, Coordinamento team multidisciplinari e Gestione commesse strategiche in ambito infrastrutturale, con focus su programmazione, pianificazione, budget, qualità e rapporti con Clienti, Enti pubblici e stakeholder.

Dopo l’elezione del suo primo presidente nazionale, il Gruppo OICE Young Professional avvierà le sue attività per valorizzare i giovani talenti nel settore engineering e architecture, promuovendo formazione, networking e progetti innovativi. Con un mandato fondato su una visione chiara e identitaria per il prossimo quadriennio, il nuovo corso si propone dunque di rafforzare il ruolo del Gruppo OICE YP come laboratorio permanente di idee, sperimentazione e linguaggio innovativo dell’ingegneria organizzata. Un’identità autonoma, riconoscibile e capace di incidere sia all’interno del sistema OICE sia nel dialogo con le altre realtà associative nazionali.

“É un onore essere il primo presidente del Gruppo – dichiara Salzano de Luna -. Il mandato si fonda su un principio guida: non promettere visibilità formale, ma costruire responsabilità, identità e comunità”. Al centro del programma sono diverse le tematiche su cui focalizzarsi a partire “da un dialogo nazionale strutturato con ANCE Giovani, Giovani di Confindustria e i gruppi giovani degli Ordini professionali appartenenti alla filiera, per promuovere una visione moderna e imprenditoriale dell’ingegneria e dell’architettura organizzata, rafforzando la centralità del progetto e delle società d’ingegneria”.

