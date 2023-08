A Bados, località balneare tra Olbia e Golfo Aranci un bambino ha perso la vita a seguito dell’esplosione di un camper. All’interno del veicolo sarebbe divampato un incendio a causa di una fuga di gas proveniente da una bombola usata per cucinare. Coinvolti anche alcuni bungalow del campeggio, dove la vettura si trovava in sosta. Il corpo del piccolo è stato trovato carbonizzato all’interno del mezzo. Il padre è rimasto ferito e ha riportato ustioni sul 40% del corpo. L’elisoccorso l’ha trasportato al Centro Ustioni dell’ospedale di Sassari. La madre, in stato di shock ma apparentemente illesa, è stata trasferita all’ospedale di Sassari.

In aggiornamento

Redazione

