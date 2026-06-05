Omicidio in un’abitazione di Boscotrecase, in provincia di Napoli. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 5 giugno all’interno di un appartamento di via Promiscua, all’altezza del civico 22. Sul posto i carabinieri che stanno provando a ricostruire la vicenda. La vittima è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco.

L’allarme è scattato poco dopo le 16.

La vittima è Salvatore Solimeno, nato il 30.01.1980 e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo sarebbe stato colpito da almeno un colpo d’arma da fuoco che potrebbe aver reciso l’arteria femorale. Forse chi ha sparato non voleva uccidere ma questo verrà accertato dalle indagini.

I fatti sono avvenuti in un’area comune alle spalle dell’appartamento di corso umberto. L’uomo che avrebbe commesso l’omicidio abita nella vicina via Promiscua 22 ed anche lui è già noto alle forze dell’ordine.

La zona in comune combacia con i due civici.

La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione dove poi è morto.

Indagini in corso per comprendere il movente. I carabinieri sono alla ricerca del principale sospettato.

Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli.

Pm di turno della Procura di Torre Annunziata e medico legale sul posto

Redazione

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Ciro Cuozzo