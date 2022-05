C’è un sospettato per l’omicidio del portiere di un albergo avvenuto nella notte ad Alessandria. La vittima, che lavorava al Londra Hotel, un quattro stelle nei pressi della stazione della cittadina piemontese, è stata trovata riversa a terra, in una pozza di sangue, nella hall dell’albergo. A notare il corpo senza vita dell’uomo, attraverso la vetrata che dà sulla strada, è stato un passante che ha prontamente lanciato l’allarme.

La segnalazione è scattata intorno all’1.30 di lunedì 9 maggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i colleghi della Scientifica. Secondo i primi accertamenti, il portiere sarebbe stato ucciso con un colpo contundente probabilmente al culmine di una violenta aggressione.

L’ipotesi è quella di una rapina finita male con i carabinieri che, dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza presenti nell’albergo, hanno individuato un sospettato, interrogato in queste ore in caserma alla presenza del magistrato di turno. L’uomo non è al momento in stato di fermo. La porta dell’hotel è stata forzata secondo quanto accertato dalla Scientifica.

