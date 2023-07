Un operaio di 20 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie. La tragedia in un consorzio industriale a Frattamaggiore, comune a nord di Napoli.

Sul posto i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane lavoratore della ditta Delifood che ha sede in via Sossio Russo. Saranno ora le indagini, coordinate dalla procura di Napoli nord e condotte dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e del personale Asl Napoli 2 nord.

Nelle prossime ore il pm di turno disporrà l’esame autoptico per far luce sulle cause del decesso. Al vaglio anche la posizione lavorativa del 20enne.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo