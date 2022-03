Operata per la frattura del femore a 103 anni, nonna Paolina dopo 24 ore già deambulava e dopo cinque giorni è tornata a casa dai suoi cari. E’ la storia della forza di un donna ultracentenaria raccontata dal dottore Mauro Nese, a capo dell’Unità Operativa Complessa di Ortotraumatologia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’intervento è avvenuto la scorsa settimana dopo che nonna Paolina, conosciuta per il suo spirito giovanile e per il forte temperamento, è stata vittima di un incidente in casa che le ha provocato una frattura mediale di collo femore. L’intervento è stato immediato con i sanitari dell’equipe diretta da Nese che hanno impiantato una endoprotesi. Il giorno dopo l’operazione, la nonnina di 103 anni già deambulava: certo è la prassi ma considerata l’età non è per nulla scontato.

“Ogni vita, a qualsiasi età, ha un valore assoluto e migliorare le condizioni fisiche di ogni individuo, qualora fosse necessario, è dovere inequivocabile e imprescindibile degli operatori sanitari“. E’ il messaggio rivolto dal Ruggi a tutti i pazienti e in particolare a coloro che avanti con gli anni non devono mai abbandonare la speranza di guarire.

Giovanni Pisano

