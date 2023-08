Attorno alle 14:50 di oggi, ad Ostia, un uomo, ha esploso alcuni colpi di pistola in aria in direzione di alcune abitazioni in via Domenico Baffigo da un finestrino di un autobus, nella zona di Nuova Ostia. La Polizia è stata immediatamente allertata da numerose telefonate ma restano punti interrogativi su alcune circostanze e su chi fosse l’obiettivo.

La persona si è data alla fuga ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine, impegnate con due volanti e auto civetta che stanno battendo le strade del litorale.

Presenti numerosi posti di controllo sul territorio e impiegato anche un elicottero della Polizia di Stato, che è decollato dall’aeroporto militare Pratica di Mare. Al momento non risultano feriti. L’episodio è l’ultimo, in ordine di tempo, dopo le bombe carta fatte esplodere davanti ad alcune attività commerciali sul litorale.

Seguono aggiornamenti

