E’ accusato di aver ucciso la figlia, investendola con la propria auto al culmine di una lite. I carabinieri della Compagnia di Monopoli, in provincia di Bari, in relazione alla donna di 54 anni trovata morta ieri sera, poco prima delle 20, in una strada privata di campagna, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio un uomo di 86 anni, con precedenti.

Il provvedimento è stato eseguito a conclusione delle indagini coordinate dall’Autorità giudiziaria e del sopralluogo effettuato dal Servizio indagini scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo. Nel dettaglio, a conclusione di una lite riconducibile a dissidi di natura familiare, il padre, a bordo della propria autovettura, ha investito la figlia Mariangela causandone il decesso.

L’uomo è stato portato nel carcere di Bari mentre, nei prossimi giorni, nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, sarà eseguita l’autopsia sul corpo della vittima.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo