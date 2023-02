Stringe una mano al collo della compagna e la sbatte contro la parete, poi non contento agguanta la figlioletta di due anni, la solleva e la scaglia a terra con una violenza inaudita. La bimba batte forte la testa sul pavimento fino a perdere i sensi. Orrore a Ischia (Napoli) dove in un’abitazione del comune di Forio si consuma l’ennesima, brutale, violenza in famiglia. Protagonista un uomo di 41 anni che, ubriaco per l’ennesima volta, sfoga tutta la sua frustrazione sulle sue donne.

Anni di violenze ricostruite dai carabinieri dell’aliquota radiomobile ischitana, intervenuti nell’appartamento dopo l’allarme lanciato dai vicini, sconvolti dalle urla strazianti provenienti da quelle quattro mura. Quattro anni di violenze proseguite anche con la nascita, due anni fa, della loro figlioletta. Violenze subite e mai denunciate dalla donna.

L’ultima è avvenuta ieri sera, martedì 7 febbraio. L’uomo è ubriaco e per l’ennesima volta discute con la compagna. Lei già piange, le mani sono pronte a coprire il volto. Non il suo ma quello della figlioletta. Anche quest’ultima comprende che il papà avrebbe urlato ancora una volta. La discussione si anima e il 41enne stringe una mano al collo della donna. Fa leva sulla gola e la sbatte contro una parete. Intanto le promette ogni male.

Ma non si ferma. Agguanta la bimba, la solleva e poi la scaglia a terra come un sacco. La testolina batte forte sul pavimento, perde i sensi. I carabinieri dell’aliquota radiomobile ischitana arrivano poco dopo perché le urla strazianti fanno il giro del quartiere. Il 41enne viene bloccato, le due vittime portate in ospedale. La donna viene dimessa con una prognosi di 7 giorni, la piccolina è ancora in ospedale. E’ in osservazione ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L’uomo è in carcere, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.

