È stato il volto della settima edizione di Amici di Maria De Filippi e si ripresenta ai suoi fan proprio con il suo volto, ma questa volta gonfio e stanco per i farmaci che sta assumendo nella battaglia contro una “seria malattia”, come spiega lui stesso nel video pubblicato su TikTok: “Ciao a tutti, ormai manco da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social”.

Pasqualino, detto Paky, prosegue: “No, non sono ingrassato” ha detto sfiorandosi il volto con la mano, “è l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo”. È lo stesso cantante a spiegare la malattia che lo ha colpito: “Ho avuto una meningite post Covid che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tuttora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto”.

E Paky non ha intenzione di mollare proprio adesso: “La strada è ancora lunga però ce la faremo” conclude prima di salutare i follower in attesa di dare loro notizie ancora migliori. Maione è noto al grande pubblico per aver preso parte alla settima edizione di Amici del 2008, nella quale si è classificato terzo. Stagione che fu vinta da Marco Carta e che rimane nella memoria dei fan anche per le numerose litigate tra i concorrenti.

Nell’attesissima fase serale i video con gli highlights delle continue e accese liti tra i partecipanti la facevano da padrone come le sfuriate tra Roberta Bonanno e Marta Rossi, e le tante imitazioni proprio di Maione, che avevano come oggetto compagni e professori.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione