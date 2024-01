Paul Anderson, il protagonista della famosissima serie televisiva Peaky Blinders è stato trovato in possesso di crack e cocaina il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre.

In compagnia di un giovane e di un bambino in un pub

La chiamata alla polizia è avvenuta da un pub vicino casa del suo manager. Anderson sarebbe stato ritrovato con un giovane e un bambino 17 mesi. Lo hanno portato in una stazione di polizia dove hanno trovato crack e cocaina e un impacco di polvere marrone. Alla fine, in seguito al verdetto del giudice, l’attore si è dichiarato colpevole delle quattro accuse legate alla droga. La multa è stata complessivamente di 1.573 euro.

Peaky Blinders: la serie creata da Steven Knight

Un successo che ha debuttato il 12 settembre 2013 sulla BBC, concludendosi dopo sei stagioni. Si tratta della serie ambientata nel quartiere di Small Heat a Birmingham (benché sia stato girato perlopiù a Liverpool), nell’Inghilterra post-Grande Guerra, lo show narra le sanguinarie vicende della “banda con i cappelli dalle visiere appuntite”.

La dichiarazione dell’avvocato: “Si trova in situazione complicata”

L’avvocato difensore di Anderson, Moira MacFarlane, ha lasciato alcune dichiarazioni in merito a tale situazione: “Lui viene riconosciuto per il ruolo che ha interpretato – ha sottolineato l’avvocato -. Lui non ha fumato crack ma si è trovata in una situazione “complicata” e non ha avuto il coraggio di dire la verità”.

