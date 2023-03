Riuscita l’operazione. Nessun intoppo, nessuna complicazione. Al paziente avevano amputato il pene. E l’intervento era riuscito perfettamente. Purtroppo però non andava fatta, non era da fare: l’uomo di 68 anni finito sotto i ferri non era affetto da alcuna forma di tumore. E ora il paziente chiede Giustizia, chiede i danni ma anche discrezione per quello che sta passando. La vicenda è stata raccontata da Il Corriere di Arezzo e ha fatto il giro dei media italiani.

L’uomo, classe 1954, risiede in Valtiberina, Toscana. I fatti risalgono al 2018. L’uomo si era recato dal medico manifestando un rigonfiamento sospetto al pene. Il medico autore della diagnosi e dell’operazione, classe 1987, non è più ad Arezzo, si è trasferito a Milano. Gli viene contestato di aver proceduto con la glandulectomia, della porzione terza distale del pene, senza che vi fosse certezza dell’esistenza di una patologia tumorale.

Dopo l’operazione gli esami istologici sui tessuti prelevati avevano evidenziato l’assenza del tumore. Era sifilide. Si poteva curare con dei farmaci, senza operazione. Al paziente ora è preclusa l’attività sessuale, la minzione è difficoltosa e le conseguenze psicologiche durissime. Il medico dovrà comparire davanti al gup di Arezzo Claudio Lara. L’accusa è di lesioni colpose. Sul piano civile l’Asl è stata citata per danni. La richiesta di risarcimento dell’uomo si aggira sui 400mila euro. È stata calcolata su tabelle ed età anagrafica.

Il pm Laura Taddei aveva inizialmente concluso per l’archiviazione ma gli avvocati del paziente si sono opposti dal gip e dopo l’udienza tenuta a fine 2022 il giudice Giulia Soldini ha optato per l’imputazione coatta del medico. La Asl ha preferito non prendere posizione in questa fase in attesa degli sviluppi dei procedimenti in corso. La figlia del paziente potrebbe costituirsi parte civile nel processo penale.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

