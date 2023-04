Giovedì nero nelle stazioni ferroviarie di tutta Italia con migliaia di pendolari e cittadini bloccati da ore. In seguito al deragliamento di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello (non risultano persone ferite), la circolazione ha subito pesanti disagi in tutto il Paese con centinaia di treni dell’alta velocità cancellati di buon mattino ed altri partiti in considerevole disagio.

L’incidente registrato a Firenze Castello è avvenuto poco dopo le due di notte ma dopo ore la circolazione resta fortemente penalizzata. Rete ferroviaria italiana informa che in conseguenza della fuoriuscita dai binari di un carro di un treno merci la circolazione risulta interrotta fra Firenze Castello e Bologna. A essere interessati sono anche i servizi di Alta Velocità sulla Milano-Roma e la Venezia-Roma e la linea regionale Firenze-Prato-Viareggio.

In direzione nord, fa sapere ancora Rfi, sono garantiti alcuni collegamenti veloci fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici della società del gruppo Ferrovie dello Stato sono al lavoro, ma la circolazione ammette il comunicato resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse dell’Alta velocità e regionali.

Da Napoli il primo treno alta velocità diretto a Firenze Santa Maria Novella è partito poco dopo le 8 del mattina ‘accogliendo’ solo chi aveva regolarmente prenotato il convoglio in questione.

In merito all’incidente ferroviario della scorsa notte la società Rete ferroviaria italiana (Rfi) precisa che un solo carro del treno merci è uscito dai binari e non “alcuni” come riportato in precedenza. “La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento, che non ha provocato conseguenze su persone”: rende noto Rfi in un comunicato. “Nell’interruzione sono coinvolti i servizi Av sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio – prosegue la nota -. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti Av fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e regionali’.

