Il segretario provinciale della Uil Polizia di Lecce, Salvatore Annesi, la definisce “una beffa che ci lascia l’amaro in bocca e con tante perplessità”. È la storia che arriva dalla città salentina e che mette ancora una volta in una posizione difficile il ministero dell’interno guidato da Matteo Piantedosi, il titolare del Viminale che da mesi è sotto tiro tra gaffe, dichiarazioni improvvide e provvedimenti finiti nella bufera, da quelli sui rave a quelli sull’immigrazione e contro le Ong.

L’ultima giro di giostra riguarda l’ordine arrivato dal Ministero ai poliziotti in forza alla Questura di Lecce: partecipare ai corsi per l’abilitazione alla guida delle moto d’acqua d’ordinanza in vista della stagione estiva, sempre molto affollata e caotica.

Intanto però, come denuncia il sindacato al Corriere del Mezzogiorno, gli acquascooter inviati alla Questura salentina nel 2016 se ne vanno a Gaeta, nota località balneare del litorale laziale, èerché devono finire nelle mani della Questura di Latina: a deciderlo è sempre il Viminale.

Intanto però, come sottolinea Annessi, il Ministero continua a chiedere ai poliziotti leccesi di frequentare il 18esimo e il 19esimo corso per conducente di idromoto, di cui sono sprovvisti.

Sempre il sindacato fa sapere che “in provincia di Lecce, i 14 poliziotti già in possesso delle abilitazioni per guidare le motociclette del mare sono stati persino sottoposti, in questi giorni, alle visite mediche ed hanno acquisito le certificazioni di idoneità”.

In realtà nel mirino è finita l’intera questione dei mezzi nautici per la polizia: il loro arrivo fu annunciato con una certa enfasi a suo tempo, sottolineando come quegli acquascooter fossero un “punto di riferimento dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura nella fascia costiera da zero a 500 miglia”.

Eppure alla fine dei conti durante la scorsa estate 2022 i due mezzi nautici furono impiegati in uscite in mare la miseria di due volte: esigenze di servizio avrebbero infatti tenuto impegnati gli agenti abilitati in compiti diversi, soprattutto sulle Volanti.

