Viene presentato come il robot umanoide che può guidare un aereo meglio di un essere umano. Si chiama Pibot ed è stato progettato da un team di ricercatori in Corea del Sud, il Kaist (Korea Advanced Institute of Science & Technology). Ha braccia e dita articolate per interagire con i comandi di volo e gli occhi della telecamere per monitorare le condizioni interne ed esterne. Pibot, che può guidare un aereo senza modificare la cabina di pilotaggio, è dotato di una grande memoria che gli consente di ricordare le carte di navigazione aeronautiche in tutto il mondo. Impresa quest’ultima che i piloti umani non possono emulare.

Il robot ideato dagli scienziati coreani, grazie sia all’uso dell’intelligenza artificiale che della robotica, riesce a pilotare l’aereo utilizzando l’elaborazione del linguaggio naturale per leggere il manuale e può visualizzare la situazione della cabina di pilotaggio utilizzando la telecamera e rispondere di conseguenza. Secondo gli esperimenti effettuati dal team di Kaist, Pibot può guidare gli aerei in sicurezza, anche durante forti turbolenze.

Adesso il loro obiettivo è quello di vendere il robot alle aziende. “I robot pilota umanoidi non richiedono la modifica di velivoli esistenti e possono essere utilizzati immediatamente ai voli automatizzati”, ha sottolineato in un comunicato stampa il professor David Hyunchul Shim, capo della ricerca del progetto KAIST School of Electrical Engineering.

“Sono altamente applicabili e pratici. Ci aspettiamo che vengano utilizzati alla guida anche di altri veicoli come automobili e camion militari poiché possono controllare un’ampia gamma di attrezzature. Saranno particolarmente utili in situazioni in cui le risorse militari sono gravemente esaurite”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo