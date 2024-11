“Aiutateci a trovare Pietro Montanino e Maria Zaccaria“. Dal primo novembre si susseguono sui social appelli relativi alla scomparsa di una giovane coppia, residente a Cesa (comune casertano), che si sarebbe allontanata ben tre giorni prima, martedì 29 ottobre. Sulle loro tracce, dopo la denuncia dei familiari, ci sono ora i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Genitori di due bambini, Pietro e Maria avrebbero lasciato ai nonni i figlioletti per poi sparire pochi giorni dopo il matrimonio. In poche ore l’appello diffuso nel gruppo Facebook “sei di frattamaggiore se” ha raccolto centinaia di condivisioni. Tra queste anche quella del parroco del parco Verde di Caivano don Maurizio Patriciello, originario proprio di Frattamaggiore: “Pietro Montanino e Maria Zaccaria, genitori di due bambini, sono scomparsi da Frattamaggiore martedì 29 ottobre. Aiutiamoli a fare ritorno a casa. Diffondiamo la notizia. Il Signore ci benedica”.

Cellulare staccato (lei lo ha lasciato a casa), scomparsi a Cesa

Sulla vicenda prova a far chiarezza anche il sindaco di Cesa (Caserta), Enzo Guida: “Venerdì scorso (25 ottobre) li ho uniti in matrimonio, al comune, col rito civile, martedì sono scomparsi nel nulla. Si sono allontanati a piedi, senza lasciare tracce, lasciando due bambini a casa della nonna. Da qualche ora – spiega il primo cittadino – è partito l’avviso anche sui social, dopo la denuncia presentata dai familiari mercoledì mattina. Maria Zaccaria e Pietro Montanino, residenti a Cesa dove abitando, hanno fatto l’ultima telefonata martedì alle 17 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto. Da quel momento il telefono di Pietro è muto, irreperibile. Quello di Maria invece era stato lasciato a casa” aggiunge il sindaco Guida.

