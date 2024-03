Girava con un trolley rosa, forse per camuffare il contenuto al suo interno. All’interno della valigia, infatti, c’erano oltre a qualche effetto personale, ben 0tto pistole automatiche. Per questo un uomo è stato arrestato alla stazione centrale di Napoli dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Pistole in un trolley, l’arresto a Napoli

I carabinieri avevano notato il 37enne, di Pomigliano, già da un po’ e l’arresto è scattato al suo arrivo in stazione a Napoli. L’uomo era a bordo di un treno proveniente da Mestre. Le pistole dentro al trolley sono nuove e senza matricola, e ora sono state sequestrate per essere sottoposte ad accertamenti dalle forze dell’ordine. Il 37enne, invece, è finito in manette.

