L’audience del mese di luglio, nella quale raccogliamo le performance digitali e social dei ministri del governo Meloni, rispetto a quella dei mesi precedenti, presenta alcune interessanti novità. Nel censimento degli insight delle pagine Facebook è importante sottolineare il balzo in avanti fatto da Eugenia Roccella e da Giuseppe Valditara, rispettivamente ministri per la Famiglia e dell’Istruzione, che nelle classifiche del coinvolgimento dei follower, dove andiamo a cristallizzare le percentuali dell’engagement e dell’interazione al post, conquistano le prime posizioni. Mentre, è significativa la crescita dei follower della pagina del ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Su Instagram invece, comparando sempre luglio su giugno, possiamo registrare l’ottima performance del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, del ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto e di quello dello Sport, Andrea Abodi. Mentre, perdono qualche punto percentuale nella classifica del coinvolgimento sia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che quello dell’Interno Matteo Piantedosi. Mentre, è l’altro vice premier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a prendersi con 170 contenuti, la vetta della classifica per il maggior numero di post pubblicati. Su X a calamitare in modo consistente l’attenzione dei follower è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che con il 6,8% ha incassato la percentuale più ampia di engagement e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida che con il 3,0% ha ottenuto la percentuale più consistente di interazione al post.

A pubblicare più post invece c’è ancora una volta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano con 145 contenuti, mentre sono gli account dei ministri Antonio Tajani e di Guido Crosetto a crescere in valori assoluti più di tutti gli altri. Sul podio mensile del coinvolgimento salgono quindi i ministri Matteo Piantedosi, e Gilberto Pichetto Fratin e Giuseppe Valditara. Nel monitoraggio delle menzioni online e della propensione al coinvolgimento nel dibattito, si rinnova lo schema dei mesi precedenti con la leadership incontrastata di Matteo Salvini che questo mese incassa poco più 60 mila menzioni, mentre a completare il podio, troviamo, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che di citazioni online ne raccoglie 32 mila e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ne ottiene oltre 10 mila.

Domenico Giordano Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia, agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).

