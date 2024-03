I rumors si fanno sempre più insistenti. Myrta Merlino potrebbe a breve abbandonare la conduzione di Pomeriggio Cinque. Dietro questi sospetti di un cambio al vertice della trasmissione ci sarebbero i poco soddisfacenti ascolti degli ultimi mesi. Dopo le new entry nei programmi Mediaset degli ultimi mesi, ora tutta l’attenzione è concentrata sul salotto di Pomeriggio Cinque. E così è subito partito il totonomi per la sostituzione della giornalista.

Myrta Merlino sostituita da Giuseppe Brindisi

Nessuna conferma ma soprattutto nessuna smentita. Già in questi giorni Myrta Merlino è stata sostituita dal giornalista Mediaset Giuseppe Brindisi che aveva ottenuto buoni ascolti durante il periodo sanremese. Un dettaglio che non è affatto passato inosservato ai telespettatori.

Il totonomi: Cesara Buonamici o Veronica Gentili

Non ci sono certezze ma pare che il nome in cima alla lista dei possibili sostituti di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque potrebbe essere proprio quello di Cesara Buonamici reduce dalla sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip. A dare la notizia ancora Dagospia, che spiega: «Pare che Myrta sia partita. Maga Merlino è sempre più insofferente per i dati flop della sua trasmissione e per le voci sul suo possibile sostituto a settembre. Brindisi aveva già preso il suo posto durante la settimana sanremese con buoni risultati».

Veronica Gentili attualmente a Le Iene, la giornalista ha «la capacità di affrontare argomenti complessi con ironia e intelligenza». Caratteristica vincente per il format pomeridiano di Mediaset.

Cesara Buonamici invece avrebbe le caratteristiche giuste per prendere il timone di Pomeriggio Cinque «la sua esperienza nel mondo dell’informazione televisiva potrebbe conferirgli la credibilità necessaria per guidare un programma di grande impatto come Pomeriggio 5».

