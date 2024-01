Fedez contro Myrta Merlino e i giornalisti. Myrta Merlino contro Fedez. Ieri sera è andata in scena sui social e in tv uno scontro tra il cantante e influencer, e la nota conduttrice tv. Il rapper Federico Leonardo Lucia, marito di Chiara Ferragni, si è ovviamente affidato ai suoi canali social per lanciare dei messaggi. Tornando a casa, su una storia Instagram, Fedez ha inquadrato i giornalisti che lo aspettavano, scrivendo e ironizzando: “Le priorità dell’informazione italiana e del Paese” e “Secondo me sotto casa di Messina Denaro c’era meno gente”. I giornalisti erano appostati sotto casa dei Ferragnez dopo la notizia uscita dell’indagine nei confronti di Chiara Ferragni, per truffa aggravata in relazione al Pandoro Gate.

Il botta e risposta

Come se non bastasse, una volta a casa ha attaccato direttamente Myrta Merlino, taggandola in una storia, scrivendo “Barbara lo avrebbe fatto meglio però eh”, – riferendosi a Barbara d’Urso – e sostenendo che un giornalista di Pomeriggio Cinque stesse piantonando i Ferragnez in cerca di qualche notizia.

Un attacco a cui è seguita la risposta di Merlino, che su X ha spiegato la posizione della sua trasmissione: “Voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia”.

Gli errori di Fedez

Un concetto spiegato anche durante la trasmissione su Mediaset condotta dalla giornalista. Fedez, però, non ci sta e dedica altre due storie sul suo canale per rispondere e riattaccare Merlino. “Per me sei liberissima di venire sotto casa mia, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento, ma ci tenevo a farti una domanda: così come tu vieni sotto casa mia e trovi il mio cane che fa la cacca, sei stata per caso sotto casa dell’ex deputato Pozzolo cacciato dal suo stesso governo per aver sparato e aver utilizzato l’immunità parlamentare per non fare l’analisi della polvere da sparo?”.

Un’affermazione, quella di Fedez, che in realtà contiene alcuni strafalcioni e inesatteze: a partire dal fatto che Emanuele Pozzolo è ancora deputato, non ex. È stato cacciato dal partito di Fratelli d’Italia e non dal governo, non è ancora chiaro se sia stato lui a sparare la notte di Capodanno, e ha fatto l’analisi dello Stub. Si può discutere se Fedez abbia commesso un errore di comunicazione attaccando Myrta Merlino e i giornalisti – e stando ai commenti sui suoi amati social sembrerebbe di sì – ma non ci sono dubbi sul fatto che abbia commesso diversi errori nelle sue dichiarazioni riguardo Pozzolo.

Inoltre, quasi per concludere questo suo sfogo social, Fedez ha poi puntato il dito contro Merlino, accusandola di provare fastidio perché lui e la moglie, Ferragni, siano diventati famosi grazie “al nostro ditino e al nostro telefonino” e non ai mass media.

Luca Sebastiani