Dagli ulteriori accertamenti della Guardia di Finanza sul caso Balocco alla perdita di migliaia di follower dei Ferragnez, passando all’ultima ‘grana’, se così può essere definita: l’interruzione dell’accordo commerciale con Safilo Group dopo 28 mesi. Ad annunciarlo il produttore di occhiali che, a mercati chiusi, ha ufficializzato “l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni”. La motivazione? “A seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”.

Safilo è quotato alla Borsa Italiana e nel 2022 ha registrato un fatturato di oltre un miliardo di euro. Sul sito si definisce “tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor”. Vanta circa 100mila punti vendita nel mondo e un portafoglio di marchi che vanno da brand di proprietà – come Carrera e Polaroid – a marchi in licenza – Banana Republic, BOSS, Etro (dal 2024), Eyewear by David Beckham, Fossil, solo per citarne alcuni.

Dopo la maxi multa dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta da 1 milione di euro, sia Chiara Ferragni che il marito Fedez hanno perso sui social in totale circa 90mila follower. Numeri ancora contenuti per chi vanta oltre 29 milioni di seguaci su Instagram e arriva a guadagnare anche 90mila euro a post. Intanto la procura di Milano ha delegato il nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf a raccogliere in questi giorni senza però alcun ordine di esibizione, anche la documentazione contrattuale relativa alla pubblicità del dolce natalizio. L’inchiesta, al momento è senza titolo di reato e senza indagati, punta ad appurare se il consumatore sia stato ingannato o menoSaranno dunque acquisiti anche i contratti tra le società di Chiara Ferragni e la Balocco nell’indagine sul caso del pandoro Pink Christmas e sponsorizzato per una causa benefica dalla influencer. Secondo quanto riferisce l’Ansa, per far luce sulla vicenda, dopo lo studio dei documenti, verrà convocata quasi sicuramente anche la stessa Ferragni.

Redazione

Ciro Cuozzo