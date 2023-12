Giorgia Meloni chiude Atreju sparando a zero. Tra tutti gli impegni e le priorità dell’Italia Giorgia Meloni spiazza tutti e riesce a trovare spazio nel suo discorso per attaccare, neanche tanto velatamente, della vicenda del pandoro di Chiara Ferragni.

Nell’intervento conclusivo, il premier Giorgia Meloni ha sottolineato che con il Centrodestra l’Italia ha “un governo con la schiena dritta, che va a testa alta, con le scarpe piene di fango e le mani pulite”.

Ma è sopratutto il suo attacco a Chiara Ferragni che non è passato inosservato. Infatti nel giro di pochissimo ecco che il marito della bionda Ferragni, il rapper-influencer Fedez interviene nel dibattito per salvare onore e reputazione di sua moglie. “Siamo noi che non ci fidiamo dei politici!”

La rivendicazione della cancellazione del RdC

“Lo rifarei mille volte” ha detto la premier sulla cancellazione del Reddito di Cittadinanza. Sul Superbonus, invece, “costa quanto tutta la Sanità”. Il premier ha quindi ringraziato Silvio Berlusconi “nel primo Atreju in cui non c’è più”, ricordando che il centrodestra “esiste da 30 anni non per un incidente della storia ma per una condivisione di valori”.

Intelligenza artificiale, aerospazio, biotecnologie per la medicina del domani: l’Italia ha bisogno di futuro. Giorgia Meloni invece parla di quello che davvero le interessa: il pandoro di Chiara Ferragni. Va in scena lo scontro tra le due celebrità social del Paese: a Palazzo… — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 17, 2023

Meloni: “Il centrodestra esiste da 30 anni, grazie a Berlusconi”

“Voglio ringraziare Matteo Salvini e Antonio Tajani per 14 mesi di lavoro insieme che sono anche 14 mesi di amicizia, condivisione, lealtà. Il centrodestra esiste da 30 anni non per un incidente della storia ma per una condivisione di valori, e vogliamo mandare un ringraziamento a Silvio Berlusconi nel primo Atreju in cui non c’è più”. Così il premier Giorgia Meloni intervenendo ad Atreju.

L’attacco di Giorgia Meloni e la risposta di Fedez

Tra tutti gli impegni e le priorità dell’Italia Giorgia Meloni spiazza tutti e riesce a trovare spazio nel suo discorso per attaccare, neanche tanto velatamente, della vicenda del pandoro di Chiara Ferragni.

Il rapper nelle storie di Instagram ha commentato le parole pronunciate dal presidente del Consiglio dal palco di Atreju.

Fedez è intervenuto in difesa di Chiara Ferragni

Così, Fedez si è puntato addosso la telecamera dello smartphone e ha preso le difese della moglie nelle storie di Instagram. “Le priorità del Paese, vero?”, scrive il rapper nel video taggando il premier. E risponde: “Diffidare delle persone sul web? Noi diffidiamo dei politici”.

Fedez contro Giorgia Meloni: “Mi fa sorridere questa priorità”

“Ma visto che bisogna diffidare da noi persone che stiamo nel web, e in particolare da me e mia moglie, elenco le cose che la politica e lo Stato non hanno fatto, ma che ho fatto io insieme a mia moglie”. Dice Fedez in risposta a Giorgia Meloni

Salvini: “Se l’alternativa è la Schlein siamo condannati a governare a lungo”

“Abbiamo intenzione di governare a lungo, insieme, questo Paese e se l’alternativa è la Schlein siamo condannati a governare per venti anni. Dio ci consegni Elly Schlein alla guida del Pd”. Cosi’ il ministro e leader della Lega Matteo Salvini sul palco di Atreju.

Salvini: “Un dovere precettare, non si blocca il Paese ogni settimana”

“Il diritto allo sciopero è sacrosanto e difeso dalla Costituzione: spero che ottengano gli aumenti che aspettano, però onore e onere di un ministro politico di un governo politico è precettare perché non si può bloccare il Paese ogni settimana per 24 ore. E Landini se ne farà una ragione”. Così il leader della Lega Matteo Salvini.

In questi giorni sono intervenuto più volte nel dibattito pubblico.

Ieri ad Atreju ho detto in casa loro ai Fratelli d’Italia che sulla giustizia non sono credibili.

In Senato ho attaccato pubblicamente Meloni (e Conte) sull’idea di Europa.

Amo la libertà di dire le cose in… — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 16, 2023

Meloni a Schlein: “Non insultare chi ha il coraggio che non hai tu”

“Ho letto che Elly Schlein ha dichiarato che ‘in altri palchi vedo persone che sono lì solo per accreditarsi con chi comanda’. Potrei fare l’elenco delle persone che hanno sfilato su questo palco in 25 anni” ma “quello che le voglio dire è che puoi anche decidere di non partecipare ma non per questo devi insultare chi ha accettato questo invito perché ha avuto un coraggio che a voi difetta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Meloni: avanti con Vox per allargare la famiglia dei conservatori

“Voglio ringraziare di nuovo il mio amico Santiago Abascal, ormai di casa ad Atreju: con Vox continueremo a lavorare insieme fianco a fianco per rafforzare la nostra famiglia politica e renderla sempre più protagonista dell’Europa che verrà”. Così il premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju.

Meloni: “Non m’importa comprare consensi, lo lascio ad altri”

“Se chi prendeva il reddito di cittadinanza per lavorare in nero quando avrebbe potuto farlo mi detesta, poco importa. Non intendo comprare il consenso della gente. Quello è un privilegio che lascio ad altre forze politiche”. Così il premier Giorgia Meloni durante il suo intervento di chiusura dal palco di Atreju, aggiungendo: “Lo rifarei mille volte”.

Meloni: il Superbonus costa quanto tutta la sanità

“Abbiamo fatto una legge di Bilancio espansiva nonostante una situazione drammatica ereditata dei conti pubblici soprattutto per il Superbonus, con qualcuno che faceva la campagna elettorale dicendo che si è potuto ristrutturare gratuitamente casa: quel gratuitamente ci ha lasciato un buco da 140 miliardi, quanto lo Stato spende in un anno per tutta la sanità”. Così Giorgia Meloni spiegando che ora “ci chiedono i soldi per la Sanità” ma “sono stati utilizzati per ristrutturare meno del 4% del patrimonio immobiliare italiano, prevalentemente seconde case, case di pregio, perfino 6 castelli lasciando a ogni italiano un debito di 2mila euro”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo