L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha sanzionato Fenice S.r.l. e Tbs Crew S.r.l., società che gestiscono i marchi e i diritti relativi alle attività di Chiara Ferragni, con due multe da 400 mila e 675 mila euro. Totale 1 milione e 100 mila euro.

Il pandoro griffato e incriminato: consumatori ingannati

La sanzione, comunicata venerdì 15 dicembre dal garante per la concorrenza, riguarda il pandoro che l’imprenditrice digitale ha realizzato in collaborazione con Balocco.

Secondo l’Authority guidata da Roberto Rustichelli, Ferragni e Balocco avrebbero ingannato i consumatori, lasciando intendere che chi compra il pandoro incriminato contribuirebbe a fare una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Cosa si legge nella nota dell’Antitrust

Le due società, si legge in una nota dell’Antitrust, avrebbero “attuato una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il “Pandoro Pink Christmas”, “griffato” Chiara Ferragni, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”.

Dove sta l’inganno secondo l’Antitrust

Una percezione sbagliata che, secondo l’Antitrust, sarebbe stata rafforzata anche dal prezzo: il Pandoro Pink Christmas costa oltre 9 euro, contro i circa 3,70 euro del normale pandoro Balocco. Una cifra che avrebbe indotto i clienti a pensare che il prezzo fosse così alto perché una parte sarebbe stata devoluta all’Ospedale Regina Margherita.

E invece no. Perché le 24 pagine del provvedimento firmato dal presidente dell’authority Roberto Rustichelli demoliscono qualsiasi linea difensiva: tutti i protagonisti sapevano che la commercializzazione non avrebbe contribuito a cercare nuove cure per i bambini colpiti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing, perché la donazione di 50mila euro era già stata effettuata, dalla sola Balocco, molti mesi prima che il prodotto entrasse in commercio.

Fedez intanto pensa alle vacanze di Natale

Fedez ama comunicare con i suoi follower e, proprio per questo, a volte, organizza dirette social. Nell’ultimo collegamento effettuato, un fan ha chiesto al rapper se lui e la famiglia trascorreranno il Natale nella nuova casa e, quindi, lui ha risposto:

“Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences.”

