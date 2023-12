Ultimo intervento quello di Giorgia Meloni ad Atreju 2023. Dal palco la premier attacca Elly Schlein e cita anche Tolkien.

“Cara Elly, puoi anche decidere di non partecipare ma non c’è bisogno di insultare tutti coloro che hanno deciso di partecipare, solo perché hanno dimostrato di avere coraggio che a voi evidentemtne difetta”.

Questa la frecciatina della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, verso la segretaria del Pd, Elly Schlein, in occasione della chiusura di Atreju.

Meloni cita Tolkien, la nostra grande forza è la compagnia

“Tolkien aveva ragione: l’anello è insidioso, lusinga, ti circuisce, cerca di farti perdere il senso di realtà. Ma c’è una cosa solo più forte e si chiama compagnia, persone per bene che ti accompagnano in silenzio facendo ciascuno la propria parte e pronte a prenderti in braccio perché tu possa continuare il tuo lavoro”. Lo afferma la premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, riferendosi al Signore degli anelli, alla chiusura di Atreju.

E ha aggiunto: “Quell’anello non ci avrà mai, siamo le stesse persone che eravamo ieri e le stesse di domani e porteremo il nostro compito a termine, ciascuno nel suo ruolo come un sol uomo”.

Gli altri interventi in mattinata ad Atreju

Dopo l’intervento del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto a salire sul palco è stato quindi il leader di Vox, Santiago Abascal, nel mirino della critica nei giorni scorsi per le frasi sul premier spagnolo Pedro Sánchez (“ci sarà un momento in cui il popolo vorrà appenderlo per i piedi”).

Il discorso di Abascal: appena 5 minuti

“Sánchez a testa in giù? Non è un desiderio, sinistra manipola”, le dichiarazioni di Abascal che ha poi ha parlato di “cambiamento epocale che parte da Roma”. Non molto lungo il discorso del leader di Vox, appena 5 minuti, che è stato poi riportato sul palco da Meloni stessa per un secondo saluto dei militanti.

Attesa per la chiusura di Giorgia Meloni

Prima della chiusura affidata alla presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, prevista per mezzogiorno, in agenda anche gli interventi dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. “Il Mes è uno strumento dannoso, ma la Lega deciderà al momento del voto”, ha detto il leader leghista arrivando a Castel Sant’Angelo. Mentre il ministro forzista ha rivelato che si sta lavorando “a una breve proroga del superbonus per i condomini”.

“Voglio che facciate un altro grande applauso al mio amico Santiago Abascal, leader di Vox. È una persona con la quale da tanto tempo lavoriamo insieme. Continueremo a lavorare insieme per un’Europa migliore”, le parole di Giorgia Meloni sul palco di Atreju

Meloni sul palco con Abascal: “Lavoreremo insieme per Ue migliore e diversa”

"Voglio che facciate un altro grande applauso una persona con cui lavoriamo insieme e con cui continueremo a lavorare ancora insieme per un'Europa migliore e diversa". Lo ha detto Giorgia Meloni, salendo sul palco di Atreju con Santiago Abascal.

Abascal: “Bentornato orgoglio italiano, Europa ne aveva bisogno”

“Bentornato all’orgoglio italiano, l’Europa ne aveva bisogno”. Lo ha detto, in italiano, il leader di Vox Santiago Abascal, aprendo il suo intervento sul palco di Atreju, nella giornata conclusiva della kermesse di Fratelli d’Italia che si sta svolgendo nei giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma.

