Myrta Merlino non si è presentata alla conduzione di Pomeriggio 5 lasciando i telespettatori – già pronti a sedersi sul divano e a seguire attentamente una nuova puntata – sbalorditi e straniti da non vederla nel salotto pomeridiano di Mediaset. La giornalista ha deciso di riguardarsi un po’ date le sue condizioni fisiche. Stasera brodino, tanto riposo per Myrta Merlino e pronta a guardare la seconda serata del Festival di Sanremo.

Il crollo della conduttrice che informa i suoi followers

Ma i piani, si sa, non possono sempre essere rispettati. “Cari tutti, sono crollata anche io”: così ha esordito la padrona di casa della trasmissione Mediaset sul suo profilo social.

Attraverso una storia, pubblicata su Instagram, la giornalista ha fatto sapere che è costretta a fermarsi a causa di una forte influenza: “Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo!”, ha aggiunto.

La polemica con i Ferragnez e il botta e risposta con Fedez

Fedez contro Myrta Merlino e i giornalisti. Myrta Merlino contro Fedez. Ieri sera è andata in scena sui social e in tv uno scontro tra il cantante e influencer, e la nota conduttrice tv. Il rapper Federico Leonardo Lucia, marito di Chiara Ferragni, si è ovviamente affidato ai suoi canali social per lanciare dei messaggi.

Tornando a casa, su una storia Instagram, Fedez ha inquadrato i giornalisti che lo aspettavano, scrivendo e ironizzando: “Le priorità dell’informazione italiana e del Paese” e “Secondo me sotto casa di Messina Denaro c’era meno gente”. I giornalisti erano appostati sotto casa dei Ferragnez dopo la notizia uscita dell’indagine nei confronti di Chiara Ferragni, per truffa aggravata in relazione al Pandoro Gate.

