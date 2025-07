Grave incidente sul lavoro a Pompei, dove due operai sono rimasti feriti durante interventi di manutenzione telefonica nei pressi della stazione ferroviaria, in via Unità d’Italia. Secondo le prime ricostruzioni, i due si trovavano su una piattaforma elevatrice che, improvvisamente, si è rotta e ribaltata, facendo precipitare gli operai da un’altezza di oltre dieci metri. Uno dei due ha avuto la peggio, cadendo sui binari delle Ferrovie dello Stato: le sue condizioni sono gravi e si trova in prognosi riservata. L’altro, atterrato ha riportato ferite meno preoccupanti. Entrambi si trovano all’Ospedale del Mare di Napoli.

La procura di Torre Annunziata ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani di Pompei, che hanno inviato una prima informativa, e gli agenti della polizia di Stato per fornire supporto e avviare i rilievi.

