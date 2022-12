Quattro giorni di ferie potranno consentire, a quei lavoratori che non sono costretti a recarsi sul proprio posto di lavoro nei giorni festivi, di usufruire sostanzialmente di 32 giorni di riposo. È il quadro che emerge dal calendario 2023 di ponti e festività, anno ‘magico’ per chi ovviamente potrà sfruttare tali possibilità.

L’occasione, tramite uno e o due giorni di ferie, di allungare i fine settimana senza lavoro sono infatti numerose nel prossimo anno, ormai vicino. E se il 2023 non inizia bene, visto che il primo gennaio cade di domenica, nel corso dei dodici mesi le possibilità di riposo, per chi è fortunato, sono diverse. Vediamo quali mese per mese.

Gennaio

L’Epifania nel 2023 cade di venerdì, un giorno festivo da aggiungere al sabato e alla domenica successivi: dunque un totale di tre giorni di vacanza senza dover aggiungere un singolo giorno di ferie.

Aprile

La Festa della Liberazione del 25 aprile giunge il prossimo anno di martedì: chi ha questa fortuna, potrà fare un ‘ponte’ con un singolo giorni di ferie da prendere lunedì 24 aprile, da sommare al week end di sabato 22 e domenica 23 aprile per mettere assieme quattro giorni di vacanza.

Maggio

Il primo maggio, Festa del lavoro, cade di lunedì. Come con l’Epifania, ci saranno tre giorni di vacanza sommando il week end di sabato 29 e domenica 30 aprile senza prendere ferie.

Giugno

Festa della Repubblica venerdì 2 giugno. Anche in questo caso aggiungendo sabato 3 e domenica 4 sono tre giorni consecutivi di vacanza senza un solo giorno di ferie.

Agosto

Il Ferragosto, 15 di agosto, cade quest’anno di martedì. Per chi non è in vacanza, con un singolo giorno di ferie lunedì 14 agosto si può mettere insieme un lungo week end sommando sabato 12 e domenica 13: un totale di quattro giorni senza lavoro con una sola giornata di ferie.

Novembre

Cinque giorni di vacanza con due giorni di ferie in occasione della celebrazione di Ognissanti di mercoledì primo novembre. Le possibilità in questo caso sono due: ponte lunedì 30 e martedì 31 ottobre (due giorni di ferie) da aggiungere a sabato 28 e domenica 29, oppure due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3 da aggiungere a sabato 4 e domenica 5 novembre.

Dicembre

Dicembre è il ‘mese caldo’ dei ponti. Tre giorni di vacanza senza ferie in occasione dell’Immacolata, che si festeggerà nel 2023 venerdì 8 dicembre. L’occasione ideale per una mini-vacanza aggiungendo il successivo week end di sabato 9 e domenica 10 dicembre.

Quindi Natale e Santo Stefano, che cadono rispettivamente di lunedì e martedì il prossimo anno. Sommati a sabato 23 e domenica 24 sono quattro giorni di vacanza senza giorni di ferie.

Ultimo ponte dell’anno riguarda il week end di sabato 30 e domenica 31 dicembre: aggiunti alla festività di lunedì 1° gennaio 2024 sono tre giorni di vacanza senza giorni di ferie.

