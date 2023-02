E’ ricoverato in gravi condizioni in ospedale il 27enne precipitato nel vuoto a Napoli poco dopo le 12 di mercoledì 15 febbraio. Stando a quanto ricostruito dalla polizia e dagli agenti della polizia municipale, che procedono nelle indagini, il giovane sarebbe precipitato da un muretto lungo via Posillipo, all’altezza del civico 204, finendo in un giardino sottostante.

Soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli di via Manzoni. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non rischierebbe la vita. Avrebbe riportato diverse fratture. Stando a quanto riferito dai genitori ai poliziotti, il 27enne soffrirebbe di disturbi psichici.

seguono aggiornamenti

Redazione

Giovanni Pisano