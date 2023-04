L’avviso last minute, i disagi, le scuole chiuse all’improvviso e il ritorno dell’erogazione idrica prorogato più volte nel corso delle ultime ore, salvo poi arrendersi e disporre l’utilizzo delle autobotti. Parte della città di Pozzuoli è senza acqua da quasi 24 ore (dalle 14 circa di giovedì 20 aprile) a causa della rottura di una condotta avvenuta in via Diocleziano, nell’area di competenza del comune di Napoli, confinante con la cittadina flegrea. I tecnici sono a lavoro dal pomeriggio di ieri ma, al momento, dopo una notte di lavoro, il servizio è stato solo parzialmente ripristinato tra polemiche ed enormi disagi che stanno vivendo i cittadini residenti nella zona del lungomare di via Napoli e ad Arco Felice.

Il sindaco Luigi Manzoni ha spiegato che “i tempi di attesa dovrebbero protrarsi fino ad ora di pranzo” di venerdì 21 aprile, “e pertanto abbiamo comunicato alle scuole interessate dal disagio di interrompere le lezioni. Per quanto riguarda l’accaparramento di risorse idriche stiamo cercando di attivare autobotti e rifornimenti nelle piazze principali. Sono profondamente dispiaciuto per il disagio e cercherò di ridurre al minimo ogni possibile problema” aggiunge.

LE POLEMICHE – Disagi anche per i giovani studenti, molti dei quali sono stati avvisati della sospensione delle lezioni solo quando sono arrivati a scuola. Polemiche anche sulla comunicazione tardiva da parte del comune che non ha consentito ai residenti di gestire nel migliore dei modi la situazione di disagi. “Le persone che lavorano in queste ore come provvederanno? Cambiate gli appalti, se questa ditta non è in grado…è vergognoso” commenta una cittadina. “La cosa più vergognosa – commenta un utente al post del primo cittadino – è lasciare la cittadinanza nell’incertezza totale, visto che i tempi che si erano annunciati per la ripresa non sono stati rispettati e ora, addirittura, non si dà nessun orario di riferimento. Medioevo”. “Mai vista una cosa del genere…assenza e poca chiarezza. Sindaco l’acqua a che ora torna? Dopo 18 ore credo sia plausibile una risposta certa” aggiunge un altro”.

LA DIFESA – Dal canto suo, il sindaco Manzoni spiegato che si è trattato di una “riparazione urgente di una condotta idrica”, annunciandolo sui social intorno alle 11 della mattinata di ieri: “Oggi, 20.04.2023, al fine di permettere un’urgente riparazione di una condotta idrica, sarà indispensabile procedere alla chiusura della linea proveniente da Napoli, dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Saranno interessate dall’interruzione del Servizio idrico le utenze ubicate nella parte bassa della Città da Via Napoli a Via Raimondo Annecchino altezza stazione della Cumana. Ci scusiamo per il disagio”.

Alle 20, tuttavia, il servizio non era stato ancora ripristinato, così come accaduto anche nella mattinata di oggi. Poi alle 12 una prima, timida, svolta: “L’erogazione idrica è stata ristabilita in via provvisoria – attenzione – Da Napoli, Abc sta procedendo ai lavori di riparazione della condotta nei pressi di via Diocleziano. Vi invito a provvedere ad un approvvigionamento di emergenza nel caso in cui dovesse rendersi necessaria una nuova interruzione”.

LE CAUSE – Non è da escludere che la causa che potrebbe aver provocato la rottura della condotta idrica in via Diocleziano, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta che si trova a pochi chilometri da Pozzuoli, potrebbe essere riconducibile al bradisismo, alle continue scosse che potrebbero aver danneggiato il sottosuolo”.

