Un aereo con 132 persone (122 passeggeri e nove membri dell’equipaggio) a bordo è precipitato in Cina per cause in corso di accertamento. Si scava tra le macerie alla ricerca di persone ancora vive.

L’emittente Cctv riferisce che l’incidente ha coinvolto precisamente un Boeing 737 di China Eastern vicino alla città di Wuzhou, nella contea di Teng, e che i soccorritori sono stati mandati sul posto e al momento non si hanno notizie sul numero di eventuali morti e feriti. Lo schianto ha causato un incendio sul fianco di una montagna. In corso operazioni di ricerca e soccorso. Secondo le prime informazioni si tratta del volo MU5735 Kunming partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou.

Il Boeing è precipitato a causa di “un incidente” hanno riferito media di Stato di Pechino, rilanciati dalla stampa internazionale. Al momento, hanno sottolineato le fonti, non si hanno informazioni sulle ragioni dello schianto o sul numero di vittime.

L’aereo, della compagnia China Eastern Airlines (una delle tre più grandi del Paese), con a bordo 133 passeggeri, è precipitato nelle montagne della regione di Guangxi.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo