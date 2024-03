Primo trapianto di un rene da un maiale geneticamente modificato. Un equipe di chirurghi di Boston ha effettuato un trapianto su un uomo di 62 anni afroamericano affetto da una malattia renale terminale. E’ una delle prime procedure di questo tipo su un paziente in vita: in passato erano già stati compiuti altri tentativi simili, ma su persone in morte cerebrale.

L’organo funziona e il paziente potrebbe essere dimesso a breve

Come riferito dal Massachusetts General Hospital, i segnali finora sono promettenti: il paziente è già in piedi e potrebbe essere dimesso presto. L’organo ha iniziato a produrre urina poco dopo l’intervento e le condizioni del paziente continuano a migliorare. Due anni fa il primo trapianto di cuore da un animale geneticamente modificato a Baltimora.

Le condizioni del paziente prima dell’ultima operazione

Il paziente in cura al Mass General Hospital, Richard Slayman, aveva subito un trapianto di rene umano, ma l’operazione era fallita e l’organo era stato rigettato. Dopo il ritorno alla dialisi, Slayman aveva avuto complicazioni vascolari e non avrebbe potuto continuare la cura. Per un altro organo compatibile avrebbe dovuto aspettare altri 5 o 6 sei anni, e non sarebbe stato in grado di sopravvivere ancora così a lungo.

La dialisi diventerebbe obsoleta

Se l’intervento andasse a buon fine si “potrebbe risolvere un problema: solo una minoranza di pazienti ha accesso ai trapianti di rene per via della compatibilità”, ha affermato il dottor Winfred Williams, capo associato della divisione di nefrologia presso il Mass General e medico curante del paziente. Se l’operazione andasse a buon fine la dialisi diventerebbe obsoleta. Se i reni di animali geneticamente modificati potessero essere trapiantati su larga scala, la dialisi “diventerebbe obsoleta”, ha affermato al New York Times il dottor Leonardo V. Riella, direttore medico per i trapianti di rene al Mass General.

Insufficienza renale, 100.000 americani in lista di attesa Sono oltre 800.000 gli americani che soffrono di insufficienza renale e necessitano di dialisi, una procedura che filtra le tossine dal sangue. Oltre 100.000 sono in lista d’attesa per ricevere un rene trapiantato da un donatore umano vivo o morto. Inoltre, decine di milioni di americani soffrono di malattie renali croniche, che possono portare a insufficienza d’organo.

