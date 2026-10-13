Il più antico e influente trattato di strategia militare universalmente riconosciuto è “L’arte della guerra”, redatto tra il VI e il V secolo a.C. e attribuito al generale e filosofo cinese Sun Tzu. Il testo non si limita a codificare le tecniche e le tattiche dello scontro armato; esamina anche le componenti psicologiche delle truppe, l’importanza dei generali e la centralità dello spionaggio. Tutto ciò ha fatto dire a Mauro Conti che questo testo «può essere considerato un vero e proprio trattato di antropologia che riesce a individuare parecchi dei tratti caratteristici del comportamento umano visti secondo le modalità della guerra». Due sono i punti fondamentali di quest’opera da cui partire per fare delle riflessioni, rapportando il loro contenuto agli attuali scenari di guerra in Europa. Il primo è quello in cui Sun Tzu afferma: «Lo stratega vittorioso dà battaglia solo dopo che essa sia stata vinta; al contrario, colui che è destinato alla sconfitta, in primo luogo combatte e poi cerca di vincere».

In sostanza, per il filosofo cinese si inizia una battaglia soltanto se si è sicuri di vincerla. Per farlo bisogna usare la ragione e valutare alla perfezione tutte le varianti che possono avvicendarsi in uno scontro armato: il numero dei soldati, la morfologia del terreno, le armi a disposizione, le condizioni climatiche, lo stato d’animo dei combattenti. Il secondo punto del trattato su cui è opportuno riflettere è quello in cui viene sostenuta la tesi che un conflitto, per apportare vantaggi a chi lo scatena, non debba mai protrarsi nel tempo perché «non c’è nessun esempio di Paese che abbia tratto benefici effetti da una prolungata conduzione delle operazioni militari».

Trasponendo tali metriche interpretative al conflitto russo-ucraino, viene da pensare che non sia stata presa in considerazione nessuna delle due principali linee guida delineate nell’antico manuale militare cinese. Possibile che la leadership della Federazione Russa, incarnata da una figura formatasi nei Servizi segreti sovietici, abbia disatteso i precetti tratteggiati in quella che è universalmente riconosciuta come la “Bibbia dell’arte militare” o, anche conoscendoli, non abbia dato loro alcuna importanza? È cosa nota che il pensiero militare sovietico sia stato profondamente influenzato da Carl von Clausewitz più che da Sun Tzu. Probabilmente è da qui che nasce il modo di condurre l’attuale conflitto da parte dei russi. O, forse, più semplicemente, ogni capo di Stato scrive il proprio trattato militare nel momento in cui decide di dichiarare guerra a un altro Paese, senza prendere nessun punto di riferimento. Certo è che centinaia di migliaia di morti sommati alle ingenti risorse finanziarie sperperate dall’inizio del conflitto non sembrano frutto di un’accurata valutazione di costi e benefici.

Le ultime notizie parlano di accordi bilaterali siglati tra il presidente americano e quello russo sul gasolio e sui prodotti petroliferi. Non è da escludersi quindi che sia Putin, sia Trump, uno sguardo al testo di Sun Tzu lo abbiano dato. Quest’ultimo parla della guerra come “arte dell’inganno”. Infatti, mentre i leader di Stati Uniti e Russia tessono trame per giungere a firmare accordi commerciali tra di loro, l’Europa rischia il declassamento geopolitico e una recessione interna. A voler cercare per forza un punto di riferimento nell’approccio militare, risulta evidente che anche le istituzioni europee, ancor più dei russi, si rifanno alle teorie di von Clausewitz. Quest’ultimo, infatti, credeva nella guerra di logoramento e sosteneva che si potesse ottenere la vittoria solo attraverso il totale annientamento del nemico, anche a costo di numerose perdite nel proprio esercito. Per ora, però, l’Europa, più che il nemico, sta distruggendo sé stessa.

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Mirko Bettozzi