L’Università La Sapienza di Roma si conferma la migliore al mondo per gli studi classici. Il primato è stato certificato dall’edizione 2022 del QS World University Ranking by Subject 2022, la classifica dei migliori programmi di studio universitari del mondo. Una conferma per l’Ateneo capitolino, che due anni fa aveva perso il primato scalzata dall’inglese Oxford, salvo poi riconquistarlo l’anno successivo.

Ma nella classifica spiccano anche altri risultati italiani per dipartimenti: il Politecnico di Milano è presente in top ten per Arte e Design (quinto, come nel 2021) e Architettura (decimo, come nel 2021), mentre la Scuola Normale Superiore di Pisa sale di un posto in classifica per gli Studi Classici & Storia Antica (sesta al mondo).

Risultati diversi invece considerando la classifica ‘generale’ delle università, dove gli Atenei italiani fanno più fatica anche se va segnalato un miglioramento.

Nella classifica stilata dagli analisti di Qs Quacquarelli Symonds, che forniscono un’analisi comparativa indipendente delle prestazioni di 15.200 programmi universitari individuali di 1543 università in 88 località del mondo, il sistema universitario italiano è il settimo al mondo per numero di posti in classifica.

In particolare, riporta l’Ansa, sono 55 i nuovi posti in classifica rispetto allo scorso anno, 210 dei corsi classificati che mantengono la stessa posizione, 138 che scendono in classifica e 104 che salgono. Italia che è seconda a pari merito con la Svezia per avere un primato mondiale, ottenuto dall’università romana La Sapienza in Classici e Storia Antica, e la seconda a pari merito con la Francia per il numero di piazzamenti tra i top10 al mondo. Ha inoltre ha una media di posti in classifica per numero di Università di 9.1, appena superiore alla media EU di 8.7

Le top-10 nostrane, ovvero le dieci Università italiane per numero di posti in classifica sono: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, l’Università di Milano, l’Università di Padova, il Politecnico di Torino l’Università di Pisa, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Ca’ Foscari di Venezia e l’Università di Napoli Federico II (quest’ultima è l’unico Ateneo del Mezzogiorno)

A livello internazionale spiccano come sempre le università statunitensi, in testa in 28 delle 51 materie classificate e con Harvard e MIT di Boston che restano gli Atenei migliori classificandosi al primo posto in dodici materie.

A livello europeo è l’ETH di Zurigo il miglior Ateneo, raggiungendo il primo posto in tre materie. Sulla base della sua quota di top-10, la Svizzera è il terzo miglior sistema universitario al mondo, l’Australia è il quarto paese più rappresentato per numero di posti in classifica, mentre la Cina è al quinto posto a livello globale per numero di programmi (100) che raggiungono una posizione top-50.

Redazione

Fabio Calcagni