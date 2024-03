Il Ministero della Salute ha ufficialmente annunciato il ritiro di un lotto di mozzarella Merivio Granarolo dai negozi Lidl. La decisione è stata presa a causa di un potenziale rischio microbiologico derivante da un’indicazione erronea della data di scadenza sulla confezione.

I rischi di listeriosi e i suoi sintomi

Le autorità sanitarie hanno raccomandato di astenersi dal consumare le confezioni contrassegnate con il codice IT03144CE oltre il 15 marzo 2024, al fine di evitare potenziali rischi di listeriosi, una malattia causata dal batterio Listeria monocytogenes. I sintomi principali associati a tale tipo di avvelenamento includono febbre, brividi, crampi addominali, diarrea, nausea e vomito.

Le mozzarelle

In particolare, il prodotto interessato è la mozzarella confezionata in unità da 125 grammi proveniente dallo stabilimento di Usmelate Velate (Monza Brianza) e contrassegnata dal marchio di identificazione IT03144CE.

Al fine di precauzione, le autorità sanitarie consigliano a coloro che potrebbero possedere il prodotto interessato dal richiamo di non consumare le confezioni con il numero di lotto indicato oltre la corretta data di scadenza, cioè il 15 marzo 2024. Raramente, in alcuni casi potrebbero verificarsi sintomi e patologie più gravi.

Mozzarelle regine del mercato

Nel settore dei latticini intanto, si registra una crescita notevole sul mercato estero dei prodotti italiani. Mozzarelle di bufala e i formaggi, ancora una volta, si confermano tra le più apprezzate nel mondo secondo quanto riportato dai dati dei volumi esportati nel mondo di formaggi, presentati dal progetto di comunicazione ‘Think Milk, Taste Europe, Be Smart’, della Cooperazione lattiero casearia. “Abiamo il dovere di lavorare ancor di più per ampliare il nostro export, i cui risultati eccellenti devono rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. Complimenti alle nostre imprese che continuano a fare della qualità l’elemento principale del loro successo”, ha dichiarato il il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, francesco Lollobrigida.

