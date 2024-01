Il 2×1000 conta ancora molto per la politica italiana. In totale nel 2023 i partiti hanno raccolto complessivamente 24 milioni di euro nei finanziamenti in base alla dichiarazione dei redditi del 2022. Rispetto all’anno precedente c’è un aumento di quasi 4 milioni, visto che il totale era 20.402.808 euro. I contribuenti che hanno scelto di indirizzare ai partiti il 2×1000 sono stati 1.744.913, il 4,2% del totale.

2×1000 ai partiti: Pd, FdI e Movimento 5 Stelle

Il Partito Democratico è primo con 8,1 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Per Fratelli d’Italia, invece, ben 4,8 milioni. Il partito di Giorgia Meloni ha registrato un aumento di ben 1,7 milioni di euro rispetto all’anno precedente quando aveva raccolto 3.132.360. L’esordio del Movimento 5 Stelle, invece, ha fatto raccogliere alle casse dei pentastellati 1,8 milioni. Fino all’anno scorso, infatti, il movimento guidato da Giuseppe Conte non accedeva a questo tipo di finanziamento. Ma nel novembre del 2021 la base ha dato il suo ok al 2×1000.

2×1000: Italia Viva, Azione e +Europa

Italia Viva, per quanto riguarda il 2×1000 destinato ai partiti politici, aumenta i finanziamenti, passando dai 973.345 dell’anno scorso all’1.135.044 euro. Cala invece Azione, con 1.039.313 euro mentre lo scorso anno aveva ottenuto 1.256.466 euro. Sale nettamente +Europa, con 717.111 euro rispetto a 577.388.

Lega e Forza Italia

Calano i fondi per la Lega, nelle due componenti Lega Nord per l’Indipendenza della Padania e Lega Salvini Premier, con 1.545.979 euro rispetto ai 1.651.919 dell’anno precedente. Per Forza Italia invece arrivano maggiori risorse, proprio nell’anno della scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi: 618.377 euro rispetto ai 581.373.

Il 2×1000 a sinistra

In crescita i Verdi con 869.008 euro (rispetto a 837.159 lo scorso anno), mentre registra un leggero calo Sinistra italiana con 816.244 (lo scorso anno erano 832.877). Tra gli altri partiti beneficiari del 2×1000 spicca ancora Italia dei valori con 46.940 euro. anche se in calo in confronto all’anno precedente quando aveva racimolato 57.404 euro.

