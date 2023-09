Ai vertici Pd, FdI e M5S. Italia Viva supera Azione. Male la prima prova della leadership di Tajani

I dati (parziali) sul 2×1000 versato ai partiti nell’ultimo anno rivelano molto del rapporto di fiducia fra la base e i partiti. Prima volta per il M5S, per il quale finisce l’era del no al finanziamento pubblico. Male la performance Azzurra. Bene, infine, per Italia Viva, che raccoglie quasi i due terzi delle preferenze espresse dal fu terzo polo.