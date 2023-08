Un curioso modo di affrontare il climate change: donando il 2×1000 al Partito Democratico. Questo è proprio quel che propone la sezione provinciale del Partito Democratico che, via Twitter, lancia la sua campagna per invogliare i propri sostenitori a donare un piccolo contributo al Partito, utilizzando la formula del 2×1000 – ricordiamolo, si tratta della quota che può essere girata al partito di propria preferenza, al momento della dichiarazione dei redditi. “La cura del territorio e del pianeta porta il tuo nome“, si legge sulla locandina postata via X, il social di Elon Musk, ex Twitter. Ma è la didascalia ad essere ancora più esplicita: “Per contrastare i cambiamenti climatici e costruire una società sostenibile, firma e scrivi M20 sulla tua dichiarazione dei redditi. Il 2×1000 al Pd non ti costa nulla. Scegli chi sceglie te”. A corredo, naturalmente, una foto della Segretaria Dem. Per contrastare i cambiamenti climatici e costruire una società sostenibile, firma e scrivi M20 sulla tua dichiarazione dei redditi. Insomma, per contrastare i cambiamenti climatici bisogna supportare economicamente il Pd. Chi l’avrebbe mai detto che fosse così facile la lotta al climate change!

