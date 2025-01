Quanto guadagna ‘Con mollica o senza?’: Steven Basalari svela le cifre dei locali in società con Donato De Caprio

In un video pubblicato sui suoi account social Steven Basalari, proprietario di “Con mollica o senza“, ha reso noto i fatturati del 2024 dei locali che gestisce col socio Donato De Caprio. L’imprenditore di Brescia, noto per essere proprietario della discoteca Number One, ha lanciato il format dei panini con prodotti di qualità con il socio napoletano due anni fa. Il primo negozio ad essere stato aperto è stato proprio quello di via Pignasecca a Napoli, poi sono seguite le aperture di Milano e Roma. Infine, appena due mesi fa, un negozio dedicato al solo take away a Milano.

QUANTO FATTURANO I NEGOZI “CON MOLLICA O SENZA?”

Basalari parte quindi dall’ultimo locale aperto, il “piccolo take away dedicato al delivery” di viale Brianza a Milano che ha fatturato 222.318 euro in appena due mesi di attività. Il negozio di Roma, aperto nel marzo 2024, ha fatturato 1.118.668 euro più 225.174 attraverso la piattaforma Glovo per un totale di oltre 1 milione e 300mila euro incassati in 10 mesi. L’imprenditore parla poi del negozio di Milano e lo definisce “cavallo di battaglia” del gruppo che nel 2024 ha fatturato 3.187.350 euro cui vanno aggiunti 605.031 di delivery grazie a Glovo per un totale di 3milioni e 700mila euro. Il locale nel 2023 aveva fatturato 791.221 euro in poco più di due mesi di attività. Infine il negozio più “antico“, quello di Napoli, ha fatturato 3.339.131 euro e 194.471 di Glovo superando così i 3,5 milioni di euro totali e facendo registrare un notevole incremento rispetto all’anno precedente quando si era fermato a 1.496.712 euro. In totale la società “Con mollica o senza?” ha fatturato quindi 8.832.193 mila euro, e nel video Basalari si sofferma “quasi 9 milioni su un progetto che tanti davano per spacciato“.

QUANTI FOLLOWER HANNO BASALARI E DONATO

Il marketing ottiene grandi benefici dal marketing che si basa principalmente sui numeri di TikTok. In particolare sulla piattaforma di video il profilo di Donato De Caprio può vantare oltre 4,3 milioni di follower, mentre quello di Steven Basalari, su cui però vengono anche veicolati altri contenuti non inerenti le salumerie, 1,2 milioni di follower. Importanti anche i numeri di Instagram dove Donato De Caprio conta ‘solo’ 338mila follower, ma può avvalersi dell’account istituzionale “Da Donato – con mollica o senza?” da 582mila follower, 98mila su Facebook e 27mila iscritti al canale YouTube. Steven Basalari, invece, anche su Instagram supera 1,1 milioni di follower. Insomma in totale la potenza di fuoco sui social dei due imprenditori sfiora i 10 milioni di follower sulle varie piattaforme online.

