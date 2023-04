“Con mollica o senza?”. È questa la frase che ogni salumiere ha detto almeno una volta ai suoi clienti. Ma è anche la frase che Donato De Caprio ha fatto diventare un vero e proprio tormentone. Poi una tendenza su TikTok. E forse anche una miniera d’oro. Certamente il tormentone lanciato da Donato è diventato una salumeria nella Pignasecca, colorito mercato del centro di Napoli. Per avere un panino fatto da Donato bisogna fare una fila lunga a volte anche ore. E Donato alla fine concede a tutti video e foto, oltre al suo proverbiale bel panino preparato da lui e la domanda: “Con mollica o senza?”.

Tutto è iniziato pochi mesi fa quando Donato, dipendente di una salumeria della Pignasecca, ha deciso di fare dei brevi video simpatici mentre preparava le tipiche “marenne” napoletane, ossia il tipico panino farcito. In breve tempo diventano virali e Donato famoso in tutto il web. Iniziano così le file in salumeria, i turisti e i fan che gli chiedono un panino e una foto. In poco tempo “Con mollica o senza?” diventa un tormentone. Passano i mesi e Donato arriva a totalizzare 3 milioni di follower solo su TikTok. E ha aperto anche il suo locale nella Pignasecca che si chiama ovviamente “Con mollica o senza?”. E la fila di ragazzini, soprattutto bambini, che gridano il suo nome non manca mai. Non mancano nemmeno gli altri influencer o tiktoker che vanno a farsi foto e video con lui.

“La frase con mollica o senza nasce da una questione organizzativa – dice il socialsalumiere intervistato dal Corriere della Sera -. All’inizio quando i clienti mi ordinavano un panino, andavano a pagare, poi tornavano e alcuni mi chiedevano di togliere la mollica. A quel punto bisognava riaprire la “marenna” e la cosa non solo faceva perdere tempo ma rischiava anche di rovinare il panino. Per ottimizzare il processo ho deciso di anticipare la scelta e da allora chiedo subito: con mollica o senza? Questa frase sui social è diventata un tormentone e ora sono qui. Mi ha cambiato la vita”. E effettivamente quella frase lo ha reso un imprenditore di successo.

Al Corriere Donato ha spiegato che la svolta per lui è arrivata quando Steven Basalari, proprietario della famosa discoteca Number One di Brescia, gli propose di aprire insieme un locale. “Quando ho capito che c’erano le condizioni – racconta Donato – ho fatto il passo decisivo, mi sono licenziato e con Steven ho realizzato un sogno: Con mollica o senza. Siamo soci al 50%, lui è l’investitore e io il lavoratore. Stiamo pensando di allargarci in tutta Italia e ci saranno delle chicche che sveleremo a breve”.

Elena Del Mastro

