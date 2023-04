Una donna di 72 anni è morta ammazzata nel corso di una lite per futili motivi avvenuta tra vicini. E’ quanto successo poco dopo le 13 di oggi, martedì 18 aprile, nel quartiere napoletano di Pianura. Sul posto, in via Vicinale Sant’Aniello, una traversa di via comunale Napoli, sono giunte numerose volanti della polizia e un’ambulanza del 118.

Ad aggredirla sarebbe stata un’altra donna, sulla vicenda sono in corso accertamenti della polizia del locale commissariato, guidati dal dirigente Arturo De Leone, e della Squadra Mobile diretta dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini.

Non è ancora chiara la dinamica dell’aggressione culminata con il decesso della donna. Sul posto presenti decine di residenti, sconvolti per quanto accaduto.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo