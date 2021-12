Quarantena intera (10 giorni) per i non vaccinati, quarantena ridotta (5 giorni) con tampone finale per chi è in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni e quarantena annullata per chi ha fatto la booster (la terza dose) con tampone dopo cinque giorni dal contatto con un un caso positivo al covid-19.

E’ quanto emerge dalla cabina di regia protrattasi per quasi due ore a palazzo Chigi. Alle 19.30 è in programma il consiglio dei Ministri che prenderà in considerazione quanto emerso dal vertice con il Comitato Tecnico Scientifico e con i governatori.

Riepilogando per i non vaccinati, prima categoria, continueranno a vigere le attuali regole (quarantena di 10 giorni); per le persone in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni (seconda categoria), la quarantena si ridurrà a 5 giorni e sarà richiesto al termine di questo periodo un tampone con esito negativo. Infine la terza categoria include persone con dose booster o con Green Pass rafforzato da meno di 120 giorni, per le quali non sarà più prevista la quarantena ma una forma di autosorveglianza (no sintomi) e, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l’effettuazione di un tampone con esito negativo. La decorrenza delle nuove norme, per ragioni organizzative e logistiche, sarà definita in accordo con il Commissario Figliuolo.

Il governo frena su green pass rafforzato per i lavoratori

Altro tema affrontato nel corso della cabina di regia è quello relativo alla possibilità di estendere il Green Pass rafforzato a tipologie di attività attualmente non contemplate dalla normativa (trasporti, fiere, impianti).

Sull’argomento la decisione slitta. “Abbiamo espresso dei dubbi su green pass rafforzato per i lavoratori” ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti interpellato dall’Adnkronos. “Ma non siamo stati solo noi, anche i 5 Stelle…”, aggiunge Giorgetti. Il punto resta aperto? Ne ridiscuterete nel Cdm di stasera? “No, non stasera. Ne discuteremo in un prossimo Cdm”.

LE RICHIESTE DELLE REGIONI – Sulla quarantena per i vaccinati il dibattito è ormai noto: di fronte al rischio paralisi del Paese, con la possibilità di arrivare a fine gennaio con 10 milioni di persone in quarantena con la crescita esponenziale dei contagi, le Regioni hanno chiesto l’azzeramento della quarantena per chi ha ricevuto la terza dose.

In particolare le Regioni hanno chiesto che “tutti i contatti non vaccinati” continuino a fare la quarantena da 10 giorni, mentre chi ha ricevuto la dose booster (o la seconda da meno di 4 mesi) passi “dalla quarantena all’auto-sorveglianza“, rivolgendosi al medico curante in caso di comparsa di sintomi, ma nessun test alla fine dell’auto-sorveglianza.

LA PROPOSTA DEL CTS – Dal Comitato tecnico scientifico è arrivato parere positivo alla proposta di azzeramento della quarantena, ma solo per alcune categorie.

Il Cts ha proposto infatti di eliminare la quarantena per i vaccinati con dose booster che vengono a contatto con una persona risultata positiva ma soltanto se impiegati nei servizi essenziali, e a patto che indossino la mascherina ffp2 per una settimana a partire dal contatto stretto con la persona positiva al Sars-CoV-2.

Per i vaccinati con dose booster non impiegati nei servizi essenziali che vengono a contatto con una persona risultata positiva la quarantena scenderebbe invece dagli attuale 7 ai 5 giorni.

I positivi al Covid-19 asintomatici potranno invece effettuare il tampone in uscita dalla quarantena già sette giorni e non 10 giorni dopo, come avviene attualmente.

Nessuno sconto invece sulla quarantena dei non vaccinati a contatto con un positivo: 10 giorni più tampone negativo o 14 giorni senza bisogno di tampone

IL SUPER GREEN PASS A LAVORO – L’altro fronte, come detto, è quello del Green pass. In Consiglio dei ministri si potrebbe infatti parlare di seguire il modello tedesco di certificato verde 2G, “geimpft o genesen”, ovvero, vaccinato o guarito.

Si tratta insomma di eliminare di fatto il Green pass ‘base’, quello rilasciato con un semplice tampone e che fino ad oggi ha consentito ai no Vax di poter lavorare (ma non in ambito scolastico o nelle forze dell’ordine, dove il vaccino è obbligatorio).

Un obbligo mascherato, di fatto. A spingere in questa direzione è il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta: “Con i dati di Omicron io applicherei il “super certificato” a tutto il mondo del lavoro, che conta 25 milioni di persone — conferma Brunetta — Il punto di arrivo è il lockdown per i non vaccinati”.

Punto sul quale va registrata l’opposizione della Lega e la cautela del Movimento 5 Stelle: spetterà a Draghi trovare la sintesi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano