Si è barricato nel suo ‘basso‘, abitazione al piano terra tipica nei Quartieri Spagnoli di Napoli, e da oltre un’ora (l’allarme è scattato poco dopo le 12) minaccia di far esplodere la bombola di gas che si trova nell’appartamento. Ore di forte apprensione in via Girardi, nei Quartieri Spagnoli, dove è presente un forte dispiegamento di poliziotti e vigili del fuoco, in una zona molto frequentata, soprattutto all’ora di pranzo, da migliaia di turisti.

In molti, incuriositi (almeno inizialmente), chiedono ai passanti se si tratta delle riprese di un film. Intanto l’area è stata evacuata così come una scuola che si trova nelle vicinanze. Al momento non si conoscono le ragioni dell’uomo, un 55enne che si troverebbe in casa da solo.

In queste ore sono al lavoro i negoziatori delle forze dell’ordine che stanno provando a far ‘ragionare’ l’uomo.

AGGIORNAMENTO – Poco dopo le 14 la Polizia è riuscita a entrare nell’abitazione, bloccando l’uomo, un 50enne, che è stato poi portato in ospedale per accertamenti.

Il video di videoinformazioni:

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo