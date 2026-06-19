Lunedì si è svolta a Milano, al teatro Parenti, un incontro, più che altro un laboratorio, per testare la formazione di un nuovo centro, di giusta visione europeista. Si è avuta l’impressione di aver visto tanto entusiasmo a fronte però di poca adrenalina che veri leader politici devono diffondere nei prossimi futuri elettori. Un vero leader politico deve convincerti, deve avvincerti e ti deve regalare un sogno. E nel mentre te lo sta regalando, deve farti battere il cuore usando parole molo pragmatiche, assolutamente non populiste, volte ad accrescere il tuo senso di schieramento in modo pieno e fiero. Ma tutto questo si è visto? Tutto ciò detto i partecipanti lo hanno vissuto? Nel concreto chi ha partecipato, chi ha preso la parola, ha parlato di un serio progetto riformista ed europeista, soprattutto nell’indicare quantomeno un cronoprogramma per far fronte, in modo totalmente diverso, alle problematiche da affrontare?

Piercamillo Falasca ha spiegato con una metafora volutamente provocatoria la ragione d’essere del nuovo soggetto: “Il nostro obiettivo è hackerare il bipolarismo italiano, un bipolarismo ad attrazione filorussa o anti-europea. Se vogliamo difendere l’Italia e il suo posto in Europa, dobbiamo far saltare il banco di due coalizioni che sono entrambe condizionate da forze che dicono la stessa cosa: vogliono superare il patto di stabilità, non vogliono la difesa comune europea, sono propense a fare patti con la Russia di Putin.” Europeisti.eu, ha precisato, non è la riedizione del terzo polo: “È un polo a cui possano partecipare tutte le forze che in Europa votano insieme contro la destra xenofoba e contro la sinistra anticapitalista e fintamente pacifista”. Tutto molto bene. Ma per un progetto così ambizioso non crediamo proprio che si sia individuato un leader all’altezza del mandato.

Il pensiero corre sempre dove i ricordi lo indirizzano. E la domanda sorge d’obbligo. Proviamo ad immaginare se sul palco del Parenti fosse salito il Cavaliere. Un predellino bis. Si. Di questo c’era bisogno. Di un nuovo “discorso del predellino”, che fu un comizio autorevole, nato in condizioni non programmate ed inaspettate, da dove si proclamò la nascita di qualcosa di nuovo. Ecco. Quella modalità ti regalava un sogno. Ti stupiva. Ti emozionava. E come quella, fu una mossa, che senza avvisare gli alleati, fece nascere il nuovo, così il nuovo centro nascente avrebbe dovuto fare. Ma chi avrebbe dovuto farlo? Sicuramente i leader che hanno preso parte al laboratorio del teatro Parenti sono tutti autorevoli, rispettabili e tutti europeisti. Ma non si è respirato un clima di festa, un clima che ha scosso e soprattutto che ha smosso più di tanto gli animi. Pensiamo davvero che questo sia uno spazio abbastanza vuoto senza l’ingresso sulla scena di Forza Italia. Questo nuovo centro ha bisogno di tutta l’enorme esperienza istituzionale di Gianni Letta e di tutta l’autorevolezza della figlia primogenita del cavaliere, Marina.

C’è bisogno di tutta la dirigenza di Forza Italia, che convintamente europeista, può solo dare grande man forte alla nascita del nuovo progetto. È giunto un delicato momento di integrazione politica, tra quella di sinistra che si è spostata più al centro, a cui già Marina aveva dimostrato vicinanza sui diritti LGBT, aborto e fine vita e quel centro puro che Forza Italia rappresenta. Infatti già precedentemente aveva svelato senza troppi giri di parole che per ciò che riguarda le idee sui diritti civili si sentiva molto più vicina alla sinistra, rispetto che al partito di famiglia. Una scelta che richiama maggiormente il tema sul quale non si può arretrate di un solo millimetro, quello della libertà. Crediamo che anche questa volta Gianni Letta, il gran diplomatico e plenipotenziario uomo “prestato alla politica”, mai con una scheda di partito in tasca, considerato uno degli uomini più influenti d’Italia, della Roma dei Palazzi del potere, ma anche nell’establishment economico, solo lui, possa trovare soluzione, accordo ed intesa per poter effettivamente realizzare questa fusione con quella sua sottile ironia che tutto, nel corso del tempo, ha visto risolvere. A Marina il nostro suggerimento del ricordo, di quando una volta su di lui Silvio Berlusconi disse “Letta è un bene di Dio”. E crediamo che ora dovrà esserlo davvero, anche per neutralizzare qualche andamento di qualche partito politico nascente, che sta portando più di una preoccupazione sullo scenario politico italiano.

Luca D'Alessio

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