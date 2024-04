Finita dentro una sparatoria per sbaglio. Così una ragazza di Sezze, comune in provincia di Latina, è stata ferita da un colpo di pistola non indirizzato a lei secondo le prime ricostruzioni. L’episodio è avvenuto questa notte tra mezzanotte e l’una nel comune pontino. Poco prima era scoppiata una rissa tra ragazzi in zona Ferro di Cavallo e al termine uno dei coinvolti ha tirato fuori un’arma da fuoco e ha sparato.

Sezze, ragazza ferita per sbaglio da uno sparo

Forse per vendetta, forse per spaventare gli avversari, o forse per provare veramente a uccidere. Questo è ancora al vaglio degli inquirenti e dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’intera vicenda, raccogliendo diverse testimonianze. Ma intanto lo sparo ha raggiunto una ragazza seduta non distante a un tavolino. Il colpo di pistola avrebbe preso la giovane tra il piede e la caviglia. La ragazza è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per essere sottoposta alle cure mediche del caso, con una delicata operazione chirurgica.

Sezze, ragazza ferita per sbaglio, le parole del sindaco

A parlare, anche per dare il quadro della situazione, è stato il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi: “In merito ai fatti di questa notte sono in strettissimo contatto con le forze dell’ordine. Adesso mi trovo al Santa Maria Goretti per accertarmi delle condizioni della ragazza. Voglio esprimere la massima vicinanza della città di Sezze, alla ragazza e alla sua famiglia, oltre che affermare la piena fiducia al lavoro delle forze dell’ordine, che sono sicuro assicureranno alla giustizia quel delinquente!”.

